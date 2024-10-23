'Я боялась': травести-дива Монро рассказала о походе в ТЦК

Знаменитость обновила свои данные.

Травести-дива Монро рассказала о походе в ТЦК. По ее словам, изначально она боялась туда идти, но в итоге ее опыт оказался позитивным.

"Когда слышу сейчас негативные истории о ТЦК, становится очень грустно. У меня есть опыт общения с этой структурой – и он очень позитивный. Все было в рамках закона. Да, очереди, длинная волокита с документами. И мне пришлось проходить не один осмотр ВВК. Но меня этим не испугаешь. И я не заметила, что в ТЦК кого-то тащили за руки. Видела уже тогда рекрутинг, но не углублялась в это, потому что шла в военкомат не для этого. С теми, кто шел по контракту, вот прямо очень носились. И я была восхищена этими молодыми ребятами, смотрела на них, думала: прекрасные. Я всех мысленно благодарила", - рассказала знаменитость в интервью "Обозревателю".

По ее словам, в ТЦК на нее никто не тыкал пальцем, а даже наоборот помогали. Поэтому она призвала не верить всему, что публикуется в интернете.

Видео дня

"Безусловно, перед визитом я волновалась, даже боялась, потому что у меня есть определенные эмоциональные травмы, которые со мной годами. Но пришла – мне помогли. Никто не тыкал пальцами. Даже однажды попросили сфотографироваться. Причем женщина, которая пришла, как я поняла, обновить свои данные. Некоторые женщины – тоже военнообязанные. Короче говоря, мой опыт был положительным. И сейчас, когда наблюдаю, как агрессивно настроена часть общества, мне грустно и за них, и за работников ТЦК. Нельзя делать выводы только по видео, которые есть в интернете. И те, кто пишут всяческие гадости, – они же не предлагают никаких альтернатив. И это касается не только ТЦК, а всего происходящего сейчас с нами", - отметила артистка.

Кроме того, Монро рассказала, что она исключена из военного учета по определенным медицинским обстоятельствам, однако она все же обновила данные.

"В принципе, как мне объяснили, могла и не обновлять данные, но сделала это. Чтобы быть в рамках закона – это в первую очередь нужно мне", - подытожила Монро.

Напомним, ранее Монро ответила, сменила ли она официально имя.

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