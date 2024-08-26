Звезда поделилась собственным опытом борьбы с зависимостью.

Украинская блогерша, ведущая, травести-дива Монро впервые призналась, что у нее была алкогольная зависимость. Знаменитость рассказала, как ей удалось отказаться от спиртных напитков.

Монро поделилась, что в ее семье, особенно во время праздников, всегда был на столе алкоголь. По ее словам, папа любил выпить, но ни у кого не было алкоголизма.

"Я росла в семье, где алкоголь был спутником праздников, каких-то событий. А алкоголизм, зависимость алкогольная, алкоголики - это все осуждалось. Но мой отец любил выпить. Я видела, что алкоголь - это спутник праздника. Шампанское, вино, водка... И в принципе, в кругу нашей семьи, ну никто не нажирался и не устраивал эти разборки б*дляц*ки*", - вспомнила звезда.

Когда Монро узнала о драг-квин и выступала на сцене, то постепенно начала употреблять все больше алкоголя. В 2007 году блогерша стала еще более популярной и тогда, как она признается, ситуация ухудшилась.

"Постепенно превращаясь в светскую травести-диву, я превратилась в алкоголичку. Очень много тусила... Это же красиво, ты с бокалом идешь... И в какой-то момент я упала на дно", - рассказала знаменитость.

В 2013 году ведущая "достигла эмоционального дна". Монро отметила, что тогда она переживала внутренний кризис. Был даже случай, когда звезда так напилась, что просто заснула в клубе. Тогда она потеряла телефон и ключи от квартиры. Эта ситуация стала уроком для блогерши. Она осознала, что у нее есть проблемы с алкоголем. Знаменитость начала читать различную литературу, посещать форумы и, наконец, вытащила себя из того состояния.

Звезда отказалась от алкоголя и сейчас ведет трезвый образ жизни. Она дала совет поклонникам. В частности, Монро говорит, что во время борьбы с зависимостью не стоит ставить себе никаких рамок или планировать, сколько времени вы не будете пить. А также важно хвалить себя даже за небольшие достижения.

Напомним, ранее 46-летняя Монро внезапно сменила профессию. Она рассказала об обучении в киевском вузе.

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