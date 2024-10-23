Травести-дива Монро ответила, сменила ли она официально имя

О чем сейчас сожалеет знаменитость - читайте в материале.

Травести-дива Монро ранее сменила свою фамилию. При рождении у нее была фамилия Федяев. А вот имя Александр она так и не поменяла, о чем сейчас жалеет.

"Я сожалею, что не сделала этого, когда меняла фамилию. Узнала, что так можно, когда уже получала новые документы. Мне никогда не нравилось мое имя, это ужас какой-то просто", - призналась знаменитость в интервью "Обозревателю".

Она добавила, что в вузе, например, к ней обращаются пани Монро. По словам артистки, изначально она боялась об этом попросить, однако позже поняла, что это совсем не страшно.

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"Я настаиваю на этом. Хотя очень переживала, когда решилась впервые об этом попросить. Но, как выяснилось, в этом нет ничего страшного. Хочешь иначе? Скажи людям, как к тебе обращаться. Это просто, как выяснилось", - добавила Монро.

Чем известна Монро

Монро - телеведущая, актриса, певица, блогерша, общественная деятельница и известная украинская шоувумен, которая первой ввела в общеукраинскую терминологию понятие травести. Артистка открыто заявила о себе, как о трансгендерной представительнице шоу-бизнеса в Украине.

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