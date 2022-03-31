Певица показала фото, на котором поклонники заметили интересную деталь.

Украинская певица Злата Огневич после тяжелого расставания с победителем "Холостячки" Андреем Задворным наконец начала приходить в себя и, кажется, у нее появились новые отношения.

Певица обнародовала в своем Instagram фотографию, на которой позирует в бронежилете с автоматом в руках. Но поклонники обратили внимание на другую очень интересную деталь - помолвочное кольцо на безымянном пальце правой руки.

"У вас кольцо на пальце?", "Теперь тебя точно никто не обидит", "Какая красивая женщина", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, после финала шоу "Холостячка-2" Андрей Задворный расстался со Златой Огневич спустя 1,5 месяца отношений. Все - по инициативе мужчины, у которого прошли чувства.

После пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" на обоих обрушилась волна критики, ведь многие не одобряли выбор Златы в финале. Затем и сама бывшая пара начала обмениваться колкостями в своих постах и "историях" в сети.

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