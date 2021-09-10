Роскошный замок певицы и юмориста находится в российской деревне Грязь.

Российский телеведущий Андрей Малахов резко раскритиковал замок, в котором живут Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным.

В интервью для YouTube-канала "Просто о сложном с Софико Шеварнадзе" Малахов признался, что не смог бы прожить там больше суток.

"У нас пропасть (между ним и Галкиным – ред.) начиная со вкуса к современному искусству, к одежде, к архитектуре. Потому что представить себе, что я живу в этом замке, ну честно... Даже если мне заплатили бы деньги, я выдержал бы, ну может, сутки в этом доме, не больше. Я молодой современный человек, который поездил и посмотрел... Извините, никого не хочу обидеть", - объяснил телеведущий.

Малахов также подчеркнул, что Пугачева очень любит Галкина, а "все, что любит Алла, тут же волной переходит на него". Он также отметил образованность своего коллеги, ум и чувство юмора, отсутствие "понтов".

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Замок Пугачевой и Галкина в деревне Грязь - что известно

Дворец Пугачевой и Галкина расположен в деревне Грязь Одинцовского района. Участок занимает 3 тысячи квадратных метров, а жилые помещения – 1 гектар.

На территории имеется два небольших домика для прислуги и оранжерея, а сам замок поделен на две части. Правое крыло отведено для хозяев, а крыло со смотровой башней - для гостей.

Дворец состоит из 20 комнат, кроме жилых помещений имеется зимний сад, шикарный кинозал, подвал и кладовые. Подземный гараж рассчитан на 4 автомобиля.

Стоимость замка составляет около 10 миллионов евро. На покупку мебели и ремонт помещений супруги дополнительно потратили свыше 30 миллионов евро.

Автор: Виолетта Орлова