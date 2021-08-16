Дмитрий Гордон возмутил сеть новым фото / instagram.com/gordondmytro
Украинский телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram новый снимок.
В кадре Дмитрий вместе со своей супругой Алесей Бацман позируют на пирсе на фоне моря. Телеведущий предстал в одних плавках, а его жена сидела перед ним в белом раздельном купальнике.
"А вы так можете?", - подписал фото Гордон.
"Дмитрий, вы уважаете женщин?", "Так производят птичье молоко?", "Как называется эта поза?", "Вы - орел", "С вашей женой - нет", - пишут пользователи сети в комментариях под фото.
Дмитрий Гордон возмутил сеть новым фото / instagram.com/gordondmytro
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