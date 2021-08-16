Телеведущий показал неоднозначное фото с женой.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram новый снимок.

В кадре Дмитрий вместе со своей супругой Алесей Бацман позируют на пирсе на фоне моря. Телеведущий предстал в одних плавках, а его жена сидела перед ним в белом раздельном купальнике.

"А вы так можете?", - подписал фото Гордон.

"Дмитрий, вы уважаете женщин?", "Так производят птичье молоко?", "Как называется эта поза?", "Вы - орел", "С вашей женой - нет", - пишут пользователи сети в комментариях под фото.

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Автор: Диана Могилевич