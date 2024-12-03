Она также отметила, что это первая елка для самой младшей Аделины.

Известная украинская телеведущая и многодетная мама Лилия Ребрик показала, как они с дочками украшали елку.

Звезда призналась, что впервые так рано решили поставить символ праздника в доме, ведь дети очень просили.

"Вы бы видели эти эмоции предвкушения. Дети очень ждут елку. Это будет первая Аделькина елка", - рассказала Лилия в своем Instagram и показала процесс украшения.

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Сначала она вместе со старшими дочерьми Дианой и Полиной поставили большую искусственную елку и развесили на нее гирлянды.

А потом решили сделать ее "девчачьей", то есть полностью украсить розовыми лентами, шариками, снежинками и бабочками.

Позже готовую новогоднюю красавицу Ребрик показала в сети.

"Кто молодец? Мы", - подытожила Лилия, показав себя с тремя дочерьми.

К слову, Лилия Ребрик в браке с хореографом Андреем Диким более десяти лет. Пара воспитывает трех общих дочерей: 12-летнюю Диану, 6-летнюю Полину и Аделину, которой недавно исполнилось 8 месяцев.

Напомним, ранее семья Мирошниченко украсила елку осенью и растрогали реакцией названной дочери.

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