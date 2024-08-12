Располневшего Потапа перепутали с Филиппом Киркоровым (фото)

Продюсер и рэпер Потап, который сейчас находится в Испании вместе со своей супругой Настей Каменских, значительно прибавил в весе. Если ранее он показывал, как занимается спортом, то сейчас в его соцсетях этого не видно.
Так, Потап поделился со своими поклонниками новой фотографией, на которой они заметили, что он поправился. Более того, ему указали на то, что он еще и визуально постарел.
В кадре продюсер позирует с седой бородой и усами, что не понравилось пользователям в сети. Более того, из-за такого имиджа Потапа перепутали с путинистом Филиппом Киркоровым.
Реакция фолловеров
- "Что это за дед стоит?"
- "Ого, а что с Потапом произошло?"
- "Растолстел, как кабанчик"
- "Бросай жрать, мозги треснут"
- "Я подумала, что это Киркоров"
Стоит отметить, что юзеры также упрекнули Потапа в том, что он отсиживается за границей во время полномасштабной войны в Украине.
"Устал от войны в Испании", - написали рэперу пользователи сети.
Напомним, ранее Настя Каменских показала подарок от Потапа и обратилась к любимому.