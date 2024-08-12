Располневшего Потапа перепутали с Филиппом Киркоровым (фото)

Потап столкнулся с критикой в сети.

Продюсер и рэпер Потап, который сейчас находится в Испании вместе со своей супругой Настей Каменских, значительно прибавил в весе. Если ранее он показывал, как занимается спортом, то сейчас в его соцсетях этого не видно.

Так, Потап поделился со своими поклонниками новой фотографией, на которой они заметили, что он поправился. Более того, ему указали на то, что он еще и визуально постарел.

В кадре продюсер позирует с седой бородой и усами, что не понравилось пользователям в сети. Более того, из-за такого имиджа Потапа перепутали с путинистом Филиппом Киркоровым.

Видео дня

Реакция фолловеров

"Что это за дед стоит?"

"Ого, а что с Потапом произошло?"

"Растолстел, как кабанчик"

"Бросай жрать, мозги треснут"

"Я подумала, что это Киркоров"

Стоит отметить, что юзеры также упрекнули Потапа в том, что он отсиживается за границей во время полномасштабной войны в Украине.

"Устал от войны в Испании", - написали рэперу пользователи сети.

Напомним, ранее Настя Каменских показала подарок от Потапа и обратилась к любимому.

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