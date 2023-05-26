Певица почему-то не поздравила Кристину Орбакайте с днем рождения, хотя раньше она нередко публично обращалась к дочери.

Известная певица Алла Пугачева удивила своим поступком. Вчера, 25 мая, ее старшая дочь Кристина Орбакайте отмечала свой 52-й день рождения. Однако ее мать от нее отвернулась.

Каждый год Примадонна публично поздравляла дочь с днем рождения. Все изменилось в 2022 году, когда певица впервые проигнорировала праздник Орбакайте в своих социальных сетях. Тогда в СМИ появилась информация о том, что Пугачева решила "держать дистанцию". Инсайдеры утверждали, что Орбакайте не любит "медийность", а потому ее мать решила отказаться от публичных поздравлений.

Однако вскоре сама дочь Пугачевой показала, что не стыдится показывать свои отношения с матерью фанатам. В апреле этого года Орбакайте выпустила песню "Алла будет петь", в которой трогательно рассказала о Примадонне. Но ситуацию это не изменило.

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Пугачева снова проигнорировала день рождения дочери. Она не сделала пост в Instagram и даже не поздравила Орбакайте в Stories. Только муж Примадонны, юморист Максим Галкин, сдержанно прокомментировал публикацию Орбакайте и написал: "с днем рождения".

И хотя певицу не поздравила мать, к ней публично обратился Филипп Киркоров. Он назвал ее "падчерицей" и заявил, что его отношения с Орбакайте строились "вопреки всему". Известно, что Киркоров всего на несколько лет старше дочери Пугачевой. Когда он женился на Примадонне, ему было 27, а Орбакайте - 23 года.

"И наше знакомство, и наши отношения всегда были вопреки. Была падчерицей, а стала большим другом. Жизнь тебе много раз предлагала вариант отдыха в тени - места, о котором мечтают многие, места, куда многие стремятся. Но есть два типа людей: те, кто, идя по дороге, высматривают тень. И те, кто из тени смотрит на горизонт в поисках своей дороги. Ты могла быть просто звездным ребенком, но нет, уже в детстве ты показала себя большой актрисой - редкий случай, когда в этом мнении сошлись все: и зрители, и критики, и твои великие партнеры по экрану", - написал бывший муж Пугачевой.

Где сейчас Орбакайте и что она говорит о войне в Украине

Кристина Орбакайте не стала комментировать полномасштабную войну в Украине, которую в 2022 году развязала Россия. Певица игнорирует эту тему и ничего не говорит. Однако Пугачева и ее муж осудили кремлевскую агрессию и переехали в Израиль. Сама Орбакайте оставалась в РФ, но из-за позиции ее матери она лишилась возможности полноценно выступать.

Певицу не пригласили на новогодние концерты, которые проходили на территории страны-агрессора. В апреле этого года стало известно, что Орбакайте готовится к туру в Германии. Однако вскоре оказалось, что концерты певицы под угрозой срыва. Ее команду не пустили в Германию, им отказали в выдаче виз.

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