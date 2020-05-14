В России впервые официально озвучили страшный диагноз Анастасии Заворотнюк

Теперь о том, что у Анастасии Заворотнюк злокачественная опухоль мозга все узнали официально - от ученых, которые исследуют эту тему.

В России впервые на всю страну официально обнародовали диагноз Заворотнюк - глиобластома. Это произошло на совещании Путина и сотрудников Института молекулярной биологии РФ.

Как сообщают российские СМИ, ранее родственники не озвучивали диагноз артистки. А теперь о том, что у Анастасии Заворотнюк злокачественная опухоль мозга все узнали официально - от ученых, которые исследуют эту тему. По их словам, у Анастасии - глиобластома (опухоль мозга).

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«Мы испытываемым вирусы на добровольцах, у которых четвертая стадия, и им нечего терять. Есть случаи, когда происходит ремиссия и больные возвращаются к нормальной жизни», — сообщил Директор Института молекулярной биологии РФ Александр Макаров.

Также Макаров отметил, что родные Анастасии Заворотнюк уже передали в институт клетки ее опухоли. Эти материалы были изучены, и, надо сказать, у 49-летней актрисы не все так плохо, чтобы прибегать к новым методам терапии.

«Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять наши технологии», говорит Макаров.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений. Сама артистка "пропала" из соцсетей.