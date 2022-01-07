Женя Кот очень волновался, рассказывая о смерти родного брата.

33-летний хореограф и победитель шоу "Танцы со звездами" Евгений Кот рассказал о семейной трагедии - у него умер брат.

Этой историей знаменитость поделился в эфире шоу "Мой секрет" с Машей Ефросининой.

"Дима заболел раком, это был рак крови... Т-клеточный... 30 лет ему было, у него была 2-летняя дочь, когда он узнал диагноз", - вспоминает Кот.

До этого у него не было никаких симптомов заболевания. А тревожным звоночком стало появление сосудов по всему телу, говорит Евгений. Позже брата положили в больницу, он проходил химиотерапию. На 10-й день после начала процедур ему сказали, что началась ремиссия. Но протокол лечения Дмитрий должен был пройти до конца.

Читайте также"Я требовательна": Ксения Мишина рассказала о своем райдере"Умер он от побочных эффектов от лечения... Должна была быть последняя "химия"... Ему было плохо, у него все болело, его увезли в реанимацию... Он начал задыхаться... Я уехал домой поспать немного... Мне через некоторое время позвонили и сказали, что у него остановилось сердце", - поделился Кот.

По словам хореографа, родителям до последнего не рассказывали о болезни их сына Дмитрия по его же просьбе.

Напомним, 24 ноября 2019 года состоялся грандиозный финал проекта "Танцы со звездами", в котором победила пара Ксении Мишиной и Жени Кота.

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