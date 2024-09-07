Артистка выбрала "голое платье" для важного события.

Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно отметила 55-летие, впервые за долгое время вышла на публику. Знаменитость поразила всех своим эффектным образом.

Стоит указать, что это первое появление звезды на людях после слухов о разводе с актером Бен Аффлеком. Как пишет Today, Джей Ло посетила премьерный показ фильма "Неудержимые" в США.

На красной дорожке исполнительница предстала в изысканном "голом платье" серебристого цвета. Оно состояло из двух частей, которые соединялись черными бантами. Свой образ Дженнифер дополнила босоножками на каблуках. Артистка выглядела непревзойденно и радостно позировала на камеры американских фотографов на красной дорожке.

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Также Лопес сделала довольно яркий макияж в коричневых оттенках. А прическу певица решила не делать. У нее были распущенные волосы.

Правда, на событии не было Аффлека, а он, как известно, стал продюсером спортивной драмы. Причиной его отсутствия, вероятно, было появление на премьере его экс-супруги.

Отношения Бена и Джей - что известно

Актер и исполнительница закрутили роман в 2001 году. Мужчина сделал предложение любимой и они планировали свадьбу на 2003 год, но из-за недоразумения отменили ее.

После 20-летней паузы в отношениях они тайно поженились в июле 2022 года. С марта 2024 года пара не появлялась на публике вместе. О кризисе в браке знаменитостей слухи распространились в апреле, а в августе этого года Дженнифер официально подала на развод с Аффлеком.

Напомним, ранее мы писали, что Бен Аффлек закрутил новый роман. Стало известно, кто новая избранница актера.

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