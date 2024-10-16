Скандально известный американский рэпер P. Diddy, он же Шон Комбз, впервые за долгое время вышел на связь. Артист поделился кадрами со своей младшей дочерью и публично обратился к ней.
Уже больше месяца не утихает скандал с рэпером в главной роли. Как известно, его более 120 человек обвинили в развращении несовершеннолетних, сексуальном насилии и торговле людьми. Свои преступления, как отмечается в судебных исках, артист совершал в течение 25 лет. Самой младшей жертве было всего 9 лет.
Ходят слухи, что одной из таких жертв мог быть певец Джастин Бибер. А среди мировых знаменитостей, которые были могли быть свидетелями насилия и молчали об этом много лет, Бейонсе, Наоми Кэмпбелл, Уилл Смит, Снуп Догг, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лопес и другие.
В сентябре этого года P. Diddy задержали. Он находится под арестом, где ждет суда по его возможным преступлениям, который запланирован на май 2025 года.
Неожиданно Шон вышел на связь в своем Instagram, но не для того, чтобы прокомментировать обвинения в его сторону. Знаменитость и словом не обмолвился о скандале с его участием.
Он опубликовал новые фотографии со своей младшей дочерью Лав. Девочке исполнилось 2 года. По случаю праздника рэпер поздравил дочь с днем рождения и отметил, что очень любит ее.
"С днем рождения! С днем рождения, крошка Лав. Папочка тебя любит", - написал под фото P. Diddy.
Напомним, ранее у Джастина Бибера возникли проблемы с психикой из-за скандала с P. Diddy. Певец начал вести затворнический образ жизни после разглашения преступлений рэпера