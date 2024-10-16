Рэпер отказался комментировать преступления, которые ему инкриминируют.

Скандально известный американский рэпер P. Diddy, он же Шон Комбз, впервые за долгое время вышел на связь. Артист поделился кадрами со своей младшей дочерью и публично обратился к ней.

Уже больше месяца не утихает скандал с рэпером в главной роли. Как известно, его более 120 человек обвинили в развращении несовершеннолетних, сексуальном насилии и торговле людьми. Свои преступления, как отмечается в судебных исках, артист совершал в течение 25 лет. Самой младшей жертве было всего 9 лет.

Ходят слухи, что одной из таких жертв мог быть певец Джастин Бибер. А среди мировых знаменитостей, которые были могли быть свидетелями насилия и молчали об этом много лет, Бейонсе, Наоми Кэмпбелл, Уилл Смит, Снуп Догг, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лопес и другие.

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В сентябре этого года P. Diddy задержали. Он находится под арестом, где ждет суда по его возможным преступлениям, который запланирован на май 2025 года.

Неожиданно Шон вышел на связь в своем Instagram, но не для того, чтобы прокомментировать обвинения в его сторону. Знаменитость и словом не обмолвился о скандале с его участием.

Он опубликовал новые фотографии со своей младшей дочерью Лав. Девочке исполнилось 2 года. По случаю праздника рэпер поздравил дочь с днем рождения и отметил, что очень любит ее.

"С днем рождения! С днем рождения, крошка Лав. Папочка тебя любит", - написал под фото P. Diddy.

Напомним, ранее у Джастина Бибера возникли проблемы с психикой из-за скандала с P. Diddy. Певец начал вести затворнический образ жизни после разглашения преступлений рэпера

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