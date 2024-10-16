Артисту сложно снова вспоминать все события 15-летней давности.

Известный канадский певец Джастин Бибер начал вести затворнический образ жизни после разглашения преступлений рэпера P. Diddy, которому на днях выдвинули еще 6 обвинений в сексуальном насилии. Инсайдеры сообщают, что у артиста на фоне скандала ухудшилось психоэмоциональное состояние.

Как известно, P. Diddy обвинили в торговле людьми и насилии более 120 человек. Среди пострадавших были несовершеннолетние. Ходят слухи, что одной из таких жертв мог быть Бибер. Сам артист пока не подтверждал, но и не опровергал эту информацию.

Однако, как пишет издание Us Weekly со ссылкой на собственные источники, исполнителю со временем, когда раскрываются новые подробности скандала, становится только хуже. Папарацци, которые замечали Джастина на улицах США, также указывали, что знаменитость выглядел уставшим и подавленным.

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Когда преступления рэпера получили огласку, 30-летний Бибер не появляется на публике. Сейчас, по словам инсайдеров, у него началась депрессия и он действительно в очень тяжелом состоянии.

"У Джастина проблемы с психикой, и он находится в тяжелом состоянии. У него долгая история с Diddy. И те обвинения, которые ему приписывают, Джастину трудно осознавать", - сказал инсайдер.

Указано, что родные посоветовали Джастину держаться в стороне и не вмешиваться в скандал. Сам он, мол, испытывает отвращение ко всему, что сейчас происходит. Вероятно, звезда не будет комментировать преступления P. Diddy, ведь не хочет вспоминать о прошлом и возвращаться к старым травмам.

К слову, в сентябре рэпера арестовали и сейчас он находится под стражей. Суд по его преступлениям запланирован на май следующего года. Сам артист все обвинения отвергает.

Напомним, ранее рэпера Канье Уэста обвинили в сексуальном насилии. Подозревают, что артист участвовал в вечеринках P. Diddy, а его избранница - модель Бьянка Цензори - могла быть соучастницей преступлений.

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