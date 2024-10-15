Рэпера обвиняют в изнасиловании.

Против известного американского рэпера P. Diddy, он же Шон Комбс, которого подозревают в сексуальном насилии и торговле людьми, выдвинули шесть новых обвинений. Самой молодой жертве артиста было всего 16 лет.

Как пишет The Washington Post, в федеральный суд в Южном округе Нью-Йорка были поданы иски по факту изнасилования, сексуальных домогательств и насилия со стороны P. Diddy. Указано, что судебные иски были анонимными, но известно, что среди пострадавших две женщины и четверо мужчин.

Они отмечают, что стали жертвами насилия в период с 1995 по 2021 год. Все преступления были совершены на скандально известных "белых вечеринках" рэпера. Оказалось, что самой молодой жертвой P. Diddy стал 16-летний парень. По его словам, знаменитость во время вечеринки заставил его раздеться и касался его половых органов.

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Второй пострадавший рассказал, что в 2006 году рэпер "накачал" его наркотиками, после чего он не понимал, что происходит вокруг. Diddy силой затащил его в фургон и изнасиловал. Третий мужчина утверждает, что артист в 2008 году напал на него и заставил в складском помещении в универмаге на Манхэттене заниматься оральным сексом.

Последний мужчина заявил, что во время вечеринки Шона выпил напиток, в котором были наркотические вещества. После этого, когда пострадавший был дезориентирован, исполнитель вместе с другими присутствующими изнасиловал его.

Пострадавшая женщина сообщила, что во время фотосессии группы Da Band в 2004 году P. Diddy пригласил ее на афтепати. Там он совершил над ней насилие. Вторая женщина сообщила, что за 9 лет до этого рэпер избил ее, а затем изнасиловал ее в ванной комнате.

Отметим, что сейчас P. Diddy находится под стражей после его ареста в сентябре 2024 года. Судебный процесс запланирован на май 2025 года. Рэпер отвергает все обвинения, утверждая, что ни в чем не виноват. Кроме вышеупомянутых 6 обвинений, всего на артиста подали в суд 120 человек. Они обвинили его в сексуальных домогательствах, причем 25 из этих лиц были несовершеннолетними на момент инцидентов.

Напомним, ранее Канье Уэста обвинили в сексуальном насилии на вечеринке P. Diddy. Рэпера подозревают в изнасиловании бывшей помощницы P. Diddy.

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