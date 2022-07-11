Поклонники заметили у Каменских округлившийся животик.

Украинская певица Настя Каменских, которая сейчас ездит по Европе с благотворительными концертами, показала новое фото на своей страничке в Instagram.

В кадре Настя в черном платье-рубашке позировала в студии звукозаписи. Поклонники заметили у звезды округлившийся животик и предположили, что она может быть беременна.

"Возвращаться в Украину будем с малышом?", - спрашивают поклонники в комментариях.

Отметим, фолловеров очень интересует вопрос: когда Каменских подарит ребенка Потапу? Впрочем, практически каждое фото певицы провоцирует слухи о ее беременности. Внимательные поклонники так и пытаются разглядеть на них беременный животик.

И если ранее Каменских отшучивалась по этому поводу, заверяя, что просто хорошенько покушала, то сейчас она и вовсе игнорирует подобные вопросы.

Напомним, ранее Настю Каменских и Потапа захейтили в сети.

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