Украинский ресторатор и возлюбленный певицы Нади Дорофеевой - Михаил Кацурин - обнародовал фото своего сына от первого брака и неоднозначно его подписал.
"Где-то там в небесной канцелярии услышали мои планы на 2023 год", - написал Кацурин.
Такие слова Михаила дали повод для обсуждения вероятной беременности Нади Дорофеевой, у которой пока еще нет детей.
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Фолловеры забросали Кацурина вопросами, беременна ли Надя. Однако он пока не отвечает на них.
- "Дорофеева беременна?"
- "У вас будет ребенок"
- "Давайте с Надей уже бейбика"
История отношений Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина
Пара познакомилась очень давно. Изначально они были друзьями, когда Дорофеева была замужем за Дантесом, а Кацурин - женат на Даше. В марте 2022 года стало известно, что две пары расстались. Позже выяснилось, что Надя ушла к Михаилу, а Вова нашел утешение в объятиях Даши. Так получилось, что они просто поменялись партнерами.
Недавно Дорофеева и Кацурин выпустили совместную песню "Щоб не було", в которой спели о своей любви и боли.