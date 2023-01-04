Пока официального подтверждения, что Дорофеева ждет ребенка, нет.

Украинский ресторатор и возлюбленный певицы Нади Дорофеевой - Михаил Кацурин - обнародовал фото своего сына от первого брака и неоднозначно его подписал.

"Где-то там в небесной канцелярии услышали мои планы на 2023 год", - написал Кацурин.

Такие слова Михаила дали повод для обсуждения вероятной беременности Нади Дорофеевой, у которой пока еще нет детей.

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Фолловеры забросали Кацурина вопросами, беременна ли Надя. Однако он пока не отвечает на них.

"Дорофеева беременна?"

"У вас будет ребенок"

"Давайте с Надей уже бейбика"

История отношений Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина

Пара познакомилась очень давно. Изначально они были друзьями, когда Дорофеева была замужем за Дантесом, а Кацурин - женат на Даше. В марте 2022 года стало известно, что две пары расстались. Позже выяснилось, что Надя ушла к Михаилу, а Вова нашел утешение в объятиях Даши. Так получилось, что они просто поменялись партнерами.

Недавно Дорофеева и Кацурин выпустили совместную песню "Щоб не було", в которой спели о своей любви и боли.

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