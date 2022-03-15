Андрей Бедняков записал видеообращение россиянам.

Украинский телеведущий Андрей Бедняков ответил на вопрос россиян, почему он осуждает путинский режим и войну в Украине.

По словам ведущего "Орла и Решки", из-за войны в Украине он не может связаться со своей мамой и сестрой.

"Представьте, что ваша мама, ваш самый родной и близкий человек в мире, не выходит на связь более 10 дней. А с ней ваша родная сестра. Они находятся в городе, где уже самая большая гуманитарная катастрофа. Они в городе, в котором слышны взрывы, самолеты и падающие бомбы каждую минуту. Представили? Кстати, а где сейчас ваша мама? Если рядом - обнимите ее, а если нет, то позвоните и скажите, что любите ее. Для мам это важно и для нас тоже", - сказал Бедняков.

Один из поклонников также спросил, не забыл ли Бедняков "с чьей ложки жрал", подразумевая работу над программами, которые выходили по росТБ.

"Представьте, что вы работаете в компании, где вас все устраивает. Но в один момент приходит руководитель компании, заходит к вам домой, начинает все крушить, все бросать и жечь. Но самое страшное: начинает обижать и мучить ваших детей. Что будете делать вы? Кричать, отгонять, давать сдачи или думать, с чьей ложки жрали?", - добавил ведущий.

Также он ответил, "сколько ему заплатили за осуждение войны в Украине".

"За всю свою жизнь я не взял ни копейки, чтобы прильнуть к чьей-то точке зрения. Потому что для меня честь и достоинство важнее миллионов. Так меня воспитали родители. Мой отец - русский, и, слава Богу, что он сейчас не видит то, что происходит. Он умер", - добавил ведущий.

Он добавил, что не испытывает ненависти ко всем русским, а лишь к тем, кто приказал бомбить Украину и ее жителей, а также тех, кто исполняет этот преступный приказ.

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