Артист сделал пародию на группу.

Украинский продюсер Алексей Потапенко, более известен как ПТП, сделал пародию на группу АВВА, которая недавно заявила о выпуске нового альбома.

Потап взял архивное фото группы и с помощью фотошопа "приклеил" участникам другие лица - свое, Алексея Завгороднего ("Позитив"), Насти Каменских и Нади Дорофеевой.

"АВВА возвращается", - подписал снимок Потап.

В сети с юмором восприняли эту шутку и забросали артиста комментариями: "Это гениально", "Вот это уровень", "Крутая работа", "А так можно было что ли?", "Очень круто смотритесь".

Напомним, группа АВВА заявила, что впервые за 40 лет выпустит новый альбом. Однако выступать за Агнету, Бйорна, Бенни и Фриду будут их цифровые аватары. Первое шоу запланировано на 27 мая 2022 года.

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Автор: Диана Могилевич