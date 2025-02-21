Владимир Шумко раскрыл, что является его основным источником дохода.

Украинский актер, юморист, участник "Женского квартала" Владимир Шумко откровенно рассказал о своих заработках во время войны. Комик признался, какую сумму зарабатывает в месяц и что ему приносит доход.

В интервью для YouTube-канала Славы Демина знаменитость поделился, что он полностью обеспечивает свою семью. Также он поделился, на что тратит заработанные средства. В частности, среди основных расходов артиста и его жены Анны: аренда дома, которая составляет 1000 долларов в месяц, расходы на одежду, бытовые вещи, еду и топливо для двух авто. Семья тратит в месяц более 3 тысяч долларов.

Юморист не стал скрывать и признался, что сейчас ему удается зарабатывать в месяц до пяти тысяч долларов. Иногда его доход может быть и больше, но обычно он является таким.

Видео дня

"Сейчас мой средний месячный заработок составляет 3-5 тысяч долларов. Иногда может быть на пару тысяч больше", - сказал шоумен.

Основным источником его дохода сейчас являются корпоративы. Он говорит, что почти не получает доход с других проектов и даже в шутку отметил, что "сейчас не работает", поскольку преимущественно выступает на частных мероприятиях. Анна также зарабатывает, играя в театральных спектаклях, но Шумко указал, что ее заработки не являются большим, поэтому основным кормильцем остается он.

К слову, 39-летний Владимир родом из Умани. Он начал свою карьеру с корпоративов, в частности, был ведущим на свадьбах. Позже артист попал в театральную студию "Черный квадрат" и начал заниматься юмором. Артист осваивал жанр импровизации и стал участником программы Improv Live Show, которая сейчас приостановила свою деятельность. В 2019-м Шумко попал в команду "Женского квартала".

Напомним, ранее о своих заработках рассказала участница Нацотбора на "Евровидение-2025" FIЇNKA. Она также раскрыла источники своих доходов.

Вас также могут заинтересовать новости: