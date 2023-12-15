Примадонну допрашивали российские пограничники, когда она вернулась в Россию на несколько дней.

Российские пограничники около часа допрашивали Аллу Пугачеву во время ее кратковременного возвращения в РФ в начале ноября.

Телеграм-канал Mash опубликовал кадры из этого допроса. Во время прохода таможни в Псковской области Аллу Борисовну попросили пройти в специальное помещение для беседы в закрытом формате.

"Примадонна была вежлива, но очень волновалась, что ее не пропустят на родину. Чтобы успокоиться, постоянно говорила. Рассказала, что жизнь за границей трудна и в ментальном, и в материальном смыслах. А также как поживают ее дети и муж", - пишет канал.

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Потом Пугачева якобы достала из сумки несколько своих портретов, расписалась и отдала пограничникам на память. На следующий день прибыла в свой замок в деревне Грязь, чтобы решить вопрос с недвижимостью и записать три трека о любви к мужу, к семье и в целом. 5 ноября Пугачева уехала.

Пугачева уехала из РФ - причина

Напомним, ранее давняя подруга и портниха Пугачевой Любовь Аксенова заявила, что певица уехала из России ради заботы о детях.

Многие считают, что артистка покинула РФ из-за мужа, шоумена Максима Галкина, которого признали иноагентом, но это не так, по словам Аксеновой.

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