Соня Евдокименко активно ведёт свой блог.

Внучка известной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко живёт за границей и работает моделью. Она активно ведёт свой Instagram-блог, демонстрируя как профессиональные кадры, так и показывая свою жизнь.

Так, сейчас она поделилась фотографией, сделанной на отдыхе. Она запечатлена на снимке в белом широком сарафане. Видно, что наряд просвечивается. Под ним модель одета в джинсовых шортах и синем топе.

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На лице у Сони нет макияжа, глаза закрывают солнцезащитные очки. Из аксессуаров также есть массивные золотые серьги. Волосы распущены и небрежно уложены на плечи.

Примечательно, что звездная бабушка София Ротару лайкнула публикацию внучки.

Также в своем блоге юная модель не раз призывала мировое сообщество обратить внимание на войну в Украине, а также рассказывала о вещах, которые напоминают ей о доме. Так, например, она выложила фото в платье, которое привезла из Украины.

Напомним, внучка Ротару показала фото в белой вышиванке и шляпке от украинского дизайнера.

Также УНИАН писал, что в сеть "слили" фото Софии Ротару в молодости.

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