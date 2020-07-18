Внучка Елизаветы II тайно связала себя узами брака с миллионером

Девятая в очереди на британский престол Беатрис стала супругой итальянского миллионера.

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II, 31-летняя принцесса Беатрис Йоркская, тайно вышла замуж за 37-летнего итальянского миллионера и бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци.

Пара связала себя узами брака в присутствии около 20 гостей в пятницу. Ради свадьбы внучки Елизавета II и ее муж Филипп покинули Виндзорский замок, где они находились на самоизоляции с марта месяца, сообщает ET Canada.

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Монарших супругов на специальном кортеже доставили в часовню Всех Святых в Виндзорском Большом парке, где Беатрис и ее жених произнесли клятвы верности. На церемонии в Королевской часовне Всех Святых (часовня королевы Виктории) присутствовали почти все представители королевской семьи и родственники Эдоардо. При этом организаторы позаботились о соблюдении социальной дистанции.

О помолвке Беатрис стало известно в сентябре прошлого года, свадьбу планировалось сыграть в мае 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса торжества пришлось перенести на неопределенный срок.

Между тем британцы уверены, что скромная свадьба Беатрис связана не с эпидемией, а со скандалом вокруг ее отца принца Эндрю. Дело в том, что сына королевы сейчас обвиняют в изнасилованиях и причастности к торговле людьми. Представителю королевской династии пришлось уйти со всех важных постов, поэтому и пышная свадьба его дочери могла бы вызвать негативную реакцию в обществе.

Как сообщал ранее УНИАН, из-за скандала Принцессе Йоркской Беатрис и ее жениху Эдоардо Мопелли Моцци пришлось отменить предсвадебную вечеринку.

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