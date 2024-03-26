Она долгое время была одна.

Экс-супруга украинского певца Виктора Павлика - Лора Созаева - рассказала о новых отношениях.

Сначала она отметила, что были сложные периоды в жизни, когда хотелось даже посвятить себя церкви.

"Было время, когда я размышляла стать монахиней. Муж ушел. Сын умер. Родственников нет. Друзья сами за себя. Квартиру отбирают. Те силы, которые у меня были для борьбы, кончились. Хотелось просто дзена, покоя, где тебя понимают и поддерживают", - написала Созаева.

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Однако потом Лора отметила, что после потерь и неудач она изменила отношение к вере и поняла, что даже если пойдет в церковь, там все равно не найдет покой. Поэтому женщина решила сделать неожиданный для себя шаг.

"Я регистрируюсь на сайте знакомств и знакомлюсь с мужчиной! И моментально все меняется! Потому что он окутал меня спокойствием, уверенностью, тонким юмором, глубоким умом. Верностью. Любовью. Стена, со всех сторон. И я успокоилась!" - охарактеризовала избранника Созаева.

Однако как зовут ее новую любовь и чем он занимается - женщина не уточнила.

К слову, Виктор Павлик и Лариса Созаева прожили 20 лет вместе, потом скандально развелись. У них был общий сын Павел, который умер от онкологии в 21 год. Лора тяжело переживала потерю сына и постоянно публично выясняла отношения с новой женой своего бывшего Екатериной Репяховой.

Напомним, недавно актриса Ксения Мишина впервые показала совместные фото со своим бойфрендом .

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