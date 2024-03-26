Они вместе улетели за границу.

Актриса Ксения Мишина укатила за границу на отдых вместе со своим бойфрендом, отношения с которым рассекретила совсем недавно. Изначально Ксения показала только часть тела своего любимого, а сейчас решилась полностью раскрыть его личность.

В кадре Мишина и ее возлюбленный позируют возле бассейна на фоне океана. Они обнимаются и широко улыбаются на камеру.

"Любовь + вера укажут путь", - подписала снимки Мишина.

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Стоит отметить, что в комментариях "появился" ведущий "Холостячки" Григорий Решетник. Он порадовался за Ксению и написал: "Хух, уже не холостячка. Счастья и здоровья молодым".

А вот кума Мишиной - актриса Наталка Денисенко - написала, что они красивая пара.

Как отреагировали поклонники

"Похожи! Точно половинки"

"Дай Бог любви и счастья"

"Рада за вас, Ксения! Вы очень гармонично выглядите"

К слову, имя своего возлюбленного Мишина не раскрыла. Вероятно, она сделает это позже.

Напомним, ранее Ксения Мишина рассказала о своем любимом. По ее словам, возлюбленный - ее родственная душа, которую она очень долго искала.

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