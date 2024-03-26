Актриса Ксения Мишина укатила за границу на отдых вместе со своим бойфрендом, отношения с которым рассекретила совсем недавно. Изначально Ксения показала только часть тела своего любимого, а сейчас решилась полностью раскрыть его личность.
В кадре Мишина и ее возлюбленный позируют возле бассейна на фоне океана. Они обнимаются и широко улыбаются на камеру.
"Любовь + вера укажут путь", - подписала снимки Мишина.
Стоит отметить, что в комментариях "появился" ведущий "Холостячки" Григорий Решетник. Он порадовался за Ксению и написал: "Хух, уже не холостячка. Счастья и здоровья молодым".
А вот кума Мишиной - актриса Наталка Денисенко - написала, что они красивая пара.
Как отреагировали поклонники
- "Похожи! Точно половинки"
- "Дай Бог любви и счастья"
- "Рада за вас, Ксения! Вы очень гармонично выглядите"
К слову, имя своего возлюбленного Мишина не раскрыла. Вероятно, она сделает это позже.
Напомним, ранее Ксения Мишина рассказала о своем любимом. По ее словам, возлюбленный - ее родственная душа, которую она очень долго искала.