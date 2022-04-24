Дантес сказал, что официально разведется с Надей, когда соберется снова жениться.

Украинский артист Владимир Дантес в интервью Славе Демину рассказал, что до сих пор официально не развелся с Надей Дорофеевой, несмотря на то, что расстались они еще до войны.

По его словам, штамп в паспорте пока никак не мешает ни ему, ни Наде. Но как только кто-то из них соберется официально оформить свои отношения с новой половинкой, они попадут заявление на развод.

"Эта страница в паспорте не давит на меня. Нам с Надей уже за 30. Нам все равно на тех, кто появляется и диктует свои правила. Хочешь меня любить - принимай меня таким, какой я есть, а я буду принимать тебя такой, какая ты есть. Нужно уважать друг друга. Я не вижу необходимости официально разводиться именно сейчас. Надя тоже ее не видит. Если я надумаю жениться, то скажу Наде: "Сори, очень нужно. Уже время", - сказал Дантес.

Напомним, ранее Дантес ответил, любит ли до сих пор Дорофееву и рассказал о судьбе их дома.

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