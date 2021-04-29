Влад Яма обнародовал новый снимок в Instagram.

Украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма опубликовал на своей страничке в социальной сети фотографию с женой и сыном.

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На снимке Влад смотрит в камеру, а его супруга Лилиана целует сына Леона. Фото получилось достаточно яркое и забавное. Поклонники не скупились на комплименты.

"Какой классный малыш", "Вы крутая семья", "Позитивные такие", "Сладкий мальчик", - пишут фанаты в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич