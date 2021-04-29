Яма показал фото с семьей / instagram.com/vladyama_official
Украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма опубликовал на своей страничке в социальной сети фотографию с женой и сыном.
Читайте такжеИрина Билык со слезами на глазах объявила о разводе (видео)
На снимке Влад смотрит в камеру, а его супруга Лилиана целует сына Леона. Фото получилось достаточно яркое и забавное. Поклонники не скупились на комплименты.
"Какой классный малыш", "Вы крутая семья", "Позитивные такие", "Сладкий мальчик", - пишут фанаты в комментариях.
Другие новости УНИАН:
- Известная модель похвасталась стильными очками от Dior
- Обнаженная Кортни Кардашьян "оседлала" своего бойфренда
- Alyona Alyona в шортах и майке ярко потроллила Гордона (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram