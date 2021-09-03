Премьера пятого сезона шоу состоится уже 5 сентября.

Вечером 2 сентября в Киеве состоялась презентации нового сезона шоу "Танцы со звездами", которая собрала в одном месте множество украинских звезд и знаменитостей.

Фото и видео с мероприятия появились в Instagram-аккаунте шоу.

"Ярко, эмоционально и феерично прошла наша презентация нового сезона шоу "Танцы со звездами", – отметили организаторы.

Мероприятие проходило в ресторане Belkin.

Танцор и член жюри шоу Влад Яма пришел на презентацию с женой и сыном, а новый участник – певец Melovin нарядился в юбку.

Кроме того, на вечеринке заметили продюсера шоу Владимира Завадюка, танцора и бывшего супруга Ирины Билык Дмитрия Дикусара.

Как известно, среди участников нового сезона шоу – Фагот из "ТНМК", Джамала, солистка KAZKA Александра Зарицкая, Дмитрий Каднай, звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова, танцор Алексей Суровцев, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко и другие.

"Танцы со звездами": пятый сезон

Премьера пятого сезона танцевального шоу "Танцы со звездами" состоится 5 сентября на канале "1+1".

Членами жюри шоу стали хореограф Влад Яма, балеринаЕкатерина Кухар и многократный участник американских "Танцев со звездами" Макс Чмерковский.

Автор: Катерина Шварц