Вечером 2 сентября в Киеве состоялась презентации нового сезона шоу "Танцы со звездами", которая собрала в одном месте множество украинских звезд и знаменитостей.
Фото и видео с мероприятия появились в Instagram-аккаунте шоу.
"Ярко, эмоционально и феерично прошла наша презентация нового сезона шоу "Танцы со звездами", – отметили организаторы.
Мероприятие проходило в ресторане Belkin.
Танцор и член жюри шоу Влад Яма пришел на презентацию с женой и сыном, а новый участник – певец Melovin нарядился в юбку.
Кроме того, на вечеринке заметили продюсера шоу Владимира Завадюка, танцора и бывшего супруга Ирины Билык Дмитрия Дикусара.
Как известно, среди участников нового сезона шоу – Фагот из "ТНМК", Джамала, солистка KAZKA Александра Зарицкая, Дмитрий Каднай, звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджова, танцор Алексей Суровцев, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко и другие.
"Танцы со звездами": пятый сезон
Премьера пятого сезона танцевального шоу "Танцы со звездами" состоится 5 сентября на канале "1+1".
Членами жюри шоу стали хореограф Влад Яма, балеринаЕкатерина Кухар и многократный участник американских "Танцев со звездами" Макс Чмерковский.