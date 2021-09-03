Премьера пятого сезона шоу состоится уже 5 сентября.

Новой ведущей популярного украинского шоу "Танцы со звездами" стала модель и актриса Иванна Онуфрийчук.

Об этом стало известно во время презентации нового сезона шоу, которая состоялась вечером 2 сентября в Киеве.

Новость о том, что Онуфрийчук составит компанию Юрию Горбунову на шоу, была одним из сюрпризов презентации.

Известно, что у модели есть определенный опыт на "Танцах со звездами" – в прошлом сезоне она несколько раз была ведущей балкона.

"Невероятная честь стать лицом голдрума. Я обещаю, что я не подведу и обещаю, что паркет и голдрум в этом сезоне будет не таким, как всегда. И очень жду твое поддержки, Юра", – отметила Онуфрийчук у себя в сторис в Instagram.

Иванна Онуфрийчук: что о ней известно

Читайте такжеЕще одна закоренелая участница "Танцев со звездами" отказалась от участия в проектеИванне Онуфрийчук 26 лет. Она родом из Винницкой области.

Актриса – автор и ведущая шоу о мужчинах "Без галстука" на телеканале НЛО TV.

Девушка также позиционирует себя как модель и блогер.

"Танцы со звездами": пятый сезон

Премьера пятого сезона танцевального шоу "Танцы со звездами" состоится 5 сентября на канале "1+1".

Членами жюри шоу стали хореограф Влад Яма, балерина Екатерина Кухар и многократный участник американских "Танцев со звездами" Макс Чмерковский.

Автор: Катерина Шварц