Новой ведущей популярного украинского шоу "Танцы со звездами" стала модель и актриса Иванна Онуфрийчук.
Об этом стало известно во время презентации нового сезона шоу, которая состоялась вечером 2 сентября в Киеве.
Новость о том, что Онуфрийчук составит компанию Юрию Горбунову на шоу, была одним из сюрпризов презентации.
Известно, что у модели есть определенный опыт на "Танцах со звездами" – в прошлом сезоне она несколько раз была ведущей балкона.
"Невероятная честь стать лицом голдрума. Я обещаю, что я не подведу и обещаю, что паркет и голдрум в этом сезоне будет не таким, как всегда. И очень жду твое поддержки, Юра", – отметила Онуфрийчук у себя в сторис в Instagram.
Иванна Онуфрийчук: что о ней известно
Читайте такжеЕще одна закоренелая участница "Танцев со звездами" отказалась от участия в проектеИванне Онуфрийчук 26 лет. Она родом из Винницкой области.
Актриса – автор и ведущая шоу о мужчинах "Без галстука" на телеканале НЛО TV.
Девушка также позиционирует себя как модель и блогер.
"Танцы со звездами": пятый сезон
Премьера пятого сезона танцевального шоу "Танцы со звездами" состоится 5 сентября на канале "1+1".
Членами жюри шоу стали хореограф Влад Яма, балерина Екатерина Кухар и многократный участник американских "Танцев со звездами" Макс Чмерковский.