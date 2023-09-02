Блогерша говорила, что не хочет публично рассказывать о донатах, а также гневно реагировала на критику.

Военный ВСУ Денис Панченко в разговоре с блогером Богданом Беспаловым осудил блогершу Юлию Вербу (Вербинец) после ее публичного скандала с Сергеем Притулой и юмористом Антоном Тимошенко. По мнению защитника Украины, девушка "ничего не делает".

"Я смотрел интервью Тимошенко с Притулой, где они подняли этот вопрос. Реально, Верба абсолютно ничего не делает. Может быть, она делает это тайно. Но я согласен с мнением Антона, что это нужно делать публично, потому что сейчас тематика войны должна подниматься у блогеров. Если она думает, что это каким-то образом сузит ее охваты, то она ошибается. Напротив, ее аудитория будет расширяться за счет того, что она помогает военным. Ее наоборот начнут уважать, это мое мнение", - заявил военный.

Также Панченко рассказал, что думает о Вербе и других людях, которые почему-то не хотят говорить о донатах, "репостить" сборы и помогать военным. Он относится к такому поведению негативно.

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"Я думаю, что эти люди не заслуживают того, чтобы называться украинцами. Потому что эти люди, которые ничего не делают, чтобы помочь приблизить окончание войны, они будут говорить: "О, мы победили, мы сделали это". Я к ним отношусь негативно", - добавил военный.

По словам защитника, если человек не может хоть как-то поддерживать тех, кто воюет на фронте, он не должен называть себя украинцем. Он не понимает, почему некоторые публичные личности ведут себя так, будто ничего не замечают.

"Если тебе не нравится в Украине, то что тебя здесь держит?" - резюмировал Панченко.

Скандал вокруг Вербы и Притулы - с чего все началось

Напомним, недавно Тимошенко и Притула высмеяли позицию блогерши, которая сказала, что не хочет хвастаться донатами. По словам Вербы, президент Украины Владимир Зеленский "не просил" говорить об этом публично. Эти слова девушки насмешили Притулу и он даже пошутил:

"Я себе представляю вечернюю сводку Владимира Александровича Зеленского, который стоит и говорит: "Уважаемые украинцы, сегодня был плодотворный день. Сегодня встречался с премьер-министром Великобритании и мы совместно приняли решение обратиться к Юлии Вербе. Юля, пожалуйста, сегодня этот день настал, начинай донатить на ВСУ". Так это должно быть?".

Сама Верба на это отреагировала негативно. Она заявила, что не должна оправдываться. При этом блогерша утверждала, что на ее имени просто "хайпируют".

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