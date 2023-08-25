Скандальная блогерша заявила, что ее не задевает критика, впрочем все равно не сумела скрыть обиду.

Ведущий и волонтер Сергей Притула пообщался с комиком Антоном Тимошенко и пошутил о блогерше Юлии Вербе. Он впервые слышал об этой девушке, однако его очень насмешила ее история. Разговор о Вербе начал Тимошенко:

"Я хочу понять, кто такая Юля Верба, чем она занимается. Зашел на Instagram-страницу и в описании профиля написано: "Та самая Юля Верба"... Это блогерша, у нее миллионная аудитория, она, кажется, из Франковска. И она, что называется, "живет жизнь". Я зашел на страницу. Думаю, ну у нее должны быть какие-то сборы. Я листал все эти посты - нет. И я уже сижу и понимаю, что я почему-то злюсь на Юлю Вербу".

Он также рассказал, что в одном из своих интервью, которое Верба дала уже после начала полномасштабной войны РФ против Украины, она выдала свою странную позицию. Девушку спрашивали, почему она не донатит на ВСУ публично. В ответ на это Верба заявила, что ее об этом "не просил" президент Украины Владимир Зеленский.

"Я себе представляю вечернюю сводку Владимира Александровича Зеленского, который стоит и говорит: "Уважаемые украинцы, сегодня был плодотворный день. Сегодня встречался с премьер-министром Великобритании и мы совместно приняли решение обратиться к Юлии Вербе. Юля, пожалуйста, сегодня этот день настал, начинай донатить на ВСУ". Так это должно быть?" - пошутил Притула.

Артиста насмешил "патриотизм" Вербы, которая посвящает новому маникюру по несколько Stories, однако не говорит ничего о войне. Видео с Притулой и Тимошенко "взорвало" сеть, его увидела и сама блогерша.

Притула шутит о Вербе - видео

В ответ на это она заявила, что ничего не будет доказывать. Верба утверждает, что она якобы отправляет на помощь армии немало средств. Впрочем, щеголять этим не хочет. При этом блогерша заявила, что на ее имени снова "хайпуют", хотя ей все это безразлично.

Также Верба говорила, что больше не будет донатить в фонд Притулы. По словам девушки, ее разочаровали шутки волонтера, ведь она якобы не любит громко говорить о своих поступках.

Реакция Вербы на слова Притулы

Что известно о блогерше Вербе

Скандальная блогерша-миллионница известна тем, что щеголяет своей жизнью. У Вербы несколько квартир, а недавно она попала в скандал после того, как показала, что купила вторую машину. Девушка щеголяла и рассказывала об успехе, однако сеть отреагировала на это крайне негативно. Блогершу начали спрашивать, почему она тратит миллионы во время войны и не говорит о том, помогает ли она армии. В ответ на это Верба послала комментаторов та выдала агрессивное заявление.

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