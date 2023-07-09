Девушка похвасталась тем, что купила новую машину.

Блогерша Юлия Верба похвасталась тем, что купила новую машину. Девушка выложила фото и видео с автомобилем, стоимость которого может достигать 10 миллионов гривень. Верба подчеркнула, что имеет возможность приобрести машину прямо из салона.

"Теперь Юлечка Верба движется на мощном аппарате. Когда-то я не могла позволить себе новый айфон,а сейчас могу позволить себе купить новейший Мерседес из салона. Мечтайте, работаете и все будет!",- написала Верба.

Блогерша не может нарадоваться новой машине уже второй день подряд. Она "завалила" свой Instagram постами и Stories об авто. Впрочем, сеть восприняла все это негативно.

В комментариях пользователи пишут, что "понты" за 10 миллионов выглядят неуместно, ведь в Украине продолжается полномасштабная война. Также люди отметили:

"500-й день полномасштабного вторжения в Украину... Юлечка захотела именно сегодня праздновать покупку машинки. Ни одной "сториз" о том, что она хотя бы помнит, какой сегодня день, отдать дань воинам, поблагодарить... Это для нее не важно. Такого быдла я еще не видела, деньги разум ослепили"

"Это в тот момент, когда девушки хоронят парней? Когда парни приходят с фронта без ног? Когда родители хоронят детей, который убила война? Когда люди просто остались без крыши ... Нет слов"

"Все понимаю, но кто-то отдает последние копейки на ВСУ, кто-то постоянно под обстрелами защищает наше государство... И это для того, чтобы такие могли греть свою ср*ку два раза в месяц на море и машины покупать"

"В Украине война закончилась? Неужели нет ничего важнее понтов и тачек для этих блогеров?".

Сама Верба на критику не реагирует. Она "репостит" комплиментарные "сториз" от друзей и фанов, которые ее хвалят. Блогерша гордится тем, что сама заработала на дорогую машину.

Впрочем, сеть продолжает свирепствовать. На странице "Думай-медиа" в Instagram уже появилось видео с Вербой. В нем авторы сравнили радость блогерши с другими ценностями. Так, на видео показали освобожденных из плена защитников Украины, которые искренне радуются простой возможности вернуться домой и целовать родную землю.

Кто такая Юля Верба

Блогерше из Ивано-Франковска 20 лет. Она активно ведет соцсети и уже собрала более 2 миллионов подписчиков. Верба не скрывает, что много зарабатывает на рекламе. Недавно она раскрыла свои доходы и отметила, что иногда даже не считает, сколько ей удается заработать за месяц.

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