По словам певца, его мама старается не поднимать тему войны.

Украинский певец Виталий Козловский рассказал, как он общается со своей мамой, которая живет в Италии. Женщина всегда была русскоязычной, однако артист даже с ней общается на украинском языке.

В интервью славе Демину Козловский рассказал, что недавно его мама приезжала в Украину. Во время своего визита она будто проверяла певца и переходила на русский язык. Впрочем, артист все равно отвечал ей на украинском.

Демин отметил, что в Италии проживает немало россиян, также там многие смотрят российские новости. Ведущий спросил, повлияло ли все это на мать Козловского. Певец признался, что российские новости действительно имеют влияние на его маму.

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"Она со мной темы языка, войны, она вообще эти темы не поднимает. Это я всегда поднимал, я всегда об этом говорю, а она всегда о них молчит. Поэтому какая у нее позиция, я только могу догадываться", - рассказал Козловский.

Кроме этого, недавно родственник певца получил повестку. Его мать просила "отмазать" мужчину, однако Козловский отказался. Певец отметил, что не будет этого делать и сам пойдет воевать, если получит повестку.

Также Козловский рассказал, что он думает об актрисе Ольге Сумской, старшая дочь которой живет в РФ и молчит о войне. По словам певца, ему жаль артистку.

"Это ее боль и на самом деле я ее, наверное, так не пойму. Потому что у меня такой ситуации, слава Богу, нет. Но я ей очень по поводу этого сочувствую, я не представляю, что она переживает. Тем более я знаю, что она постоянно выступает для военных, куда-то ездит на передовую", - отметил Козловский.

Что известно о дочери Сумской

Старшая дочь Сумской, актриса Антонина Паперная, уже давно живет в РФ. Там она вышла замуж и родила детей. Ее мужем стал россиянин Владимир Яглыч. Паперная молчит о войне, она ничего не говорит о российской агрессии. Сумская же отмечает, что ей очень тяжело, ведь в этой ситуации хейт получает вся ее семья.

Впрочем, актриса не отказывается от дочери. Она говорит, что Паперная молчит якобы "не просто так". Сама же дочь Сумской посещает российские публичные мероприятия и продолжает игнорировать тему войны в Украине.

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