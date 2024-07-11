Юлия Бакуменко поставила на место языковеда.

Жена известного украинского певца и военного Виталия Козловского - пиарщица Юлия Бакуменко - резко ответила языковеду Ирине Фарион, которая высмеивала службу артиста в ВСУ. Профессорша упрекнула, что во время полномасштабного вторжения, каждый должен быть на фронте с оружием в руках, а не с микрофоном.

Фарион известна своими скандальными заявлениями. Так и на этот раз языковед негативно высказалась об исполнителях, которые находятся на передовой и песнями поддерживают защитников.

Козловский никак не реагировал на упреки Ирины, но его возлюбленная решила поставить на место языковеда. Юлия обратилась к Фарион и подчеркнула, что та появляется в инфопространстве только ради того, чтобы поскандалить. В дополнение, Бакуменко сказала, что профессор не может ничего говорить о службе певца, потому что ничего не знает о ней.

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"Заезжать в инфопространство на выдумках и упоминаниях других людей - это самый удобный способ напомнить о себе, ничего не сделав полезного. Правда, Ирина Фарион? Чтобы вам всю жизнь так красиво пелось, как "пел" Виталий Козловский на службе с ваших слов", - обратилась пиарщица к Фарион.

Бакуменко посоветовала языковеду сначала хорошо изучать информацию, а уже потом высказываться о людях. Жена певца подчеркнула, что он ежедневно рискует своей жизнью и всеми силами приближает победу Украины.

"Вы хоть раз посидели в блиндаже под обстрелом, думая, куда следующий снаряд полетит, понюхали амброзии на Донетчине, потаскали боекомплекты, ждали днями дождя, чтобы переместиться по позициям, пока нет вражеских дронов над головой? Нет? Так спросите у Виталия, как оно, а потом п**дите", - подчеркнула Юлия.

К слову, Козловский пополнил ряды ВСУ в 2023 году. Недавно артист вступил в состав Национального президентского оркестра при Министерстве обороны. Виталий - рядовой солдат. Он выходит в наряды, занимается военным делом наравне с другими защитниками.

Напомним, ранее Виталий Козловский показал условия, в которых живет на службе.

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