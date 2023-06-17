Оказалось, его супруга умеет стрелять.

Глава Николаевской областной военной администрации поделился редкими видео со своей супругой Юлией. Он показал, как прощается с женой, когда она уходит из дома.

На одном из видео избранница Кима со смехом машет рукой мужу и сыну. За ее спиной можно заметить рюкзак с автоматом. На втором ролике жена Кима уже стреляет на полигоне.

Как оказалось, супруга главы Николаевской ОВА умеет целиться и стрелять. По словам Кима, она хорошо попадает в цели.

"9/10. Опасно", - отметил политик.

Пользователи были приятно удивлены талантами жены Кима. Они не думали, что она настолько хорошо стреляет. Также они стали шутить, что с такой женой Киму точно стоит убирать в доме и следить за порядком, ведь спорить с ней "опасно". Пользователи также пишут:

"Поубирайте хорошо, чтобы она вас потом не пристрелила!"

"Повезло вам с женой"

"Настоящая женщина. Все ей по силам. В наше время это очень актуально. Как показала ситуация с россиянами, женщина должна уметь себя защищать. Слава Украине!".

Что известно о семье Кима

Виталий Ким уже много лет живет в браке со своей избранницей Юлией. Они воспитывают троих детей - двух дочерей и сына. Недавно Ким откровенно рассказал о семье и маленьком ребенке. Он отметил, что у его сына нетипичное мышление, которое его удивляет.

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