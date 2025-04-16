Известный украинский писатель Виталий Капранов показал, как выглядит могила его покойного брата Дмитрия Капранова.
Год назад 16 апреля публицист ушел из жизни. В день годовщины Виталий вспомнил брата и посетил его могилу.
"Сегодня год, как Дмитрий оставил нас одних", - подписал фото Виталий.
Кстати, по словам мужчины, он сам решил сделать памятник родному человеку, который имеет свой символизм. На его изготовление ушло около полугода.
"Как мастер я намеренно не пытался притворяться Микеланджело, поскольку наши скифские скульптуры по стилю - это примитивизм. Главное в этой работе - символизм. Первое - это скифская баба как символ, основной абрис - казацкое лицо. Далее - кобза, потому что мы занимались музыкой, это одна из граней нашего творчества. Книга - как основной носитель портрета. Меч - копия со скифских рисунков. И восьмиугольная звезда - как символ принадлежности к украинской культуре. Надпись "Братья Капрановы" и даты жизни - это для понимания того, что я уже тоже завершил свой путь", - отметил писатель в интервью изданию OBOZ.UA.
Что известно о Дмитрии Капранове
Дмитрий Капранов вместе со своим братом-близнецом родились в городе Дубоссары (Молдова). Однако их детство прошло в Очакове Николаевской области. В конце 1990-х годов писатели выпустили сборник "Сказки Деда Панаса", а через несколько лет организовали издательство "Зеленый пес".
В феврале 2022-го года известные братья вступили в ряды полка "Азов". Их сыновья также мобилизовались в ВСУ после получения повесток. В 2024 году стало известно о смерти Дмитрия. Его не стало в возрасте 56 лет.
Напомним, ранее друг Дмитрия Капранова назвал причину его смерти.