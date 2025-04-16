Он также рассказал, что решил самостоятельно сделать памятник родному человеку.

Известный украинский писатель Виталий Капранов показал, как выглядит могила его покойного брата Дмитрия Капранова.

Год назад 16 апреля публицист ушел из жизни. В день годовщины Виталий вспомнил брата и посетил его могилу.

"Сегодня год, как Дмитрий оставил нас одних", - подписал фото Виталий.

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Кстати, по словам мужчины, он сам решил сделать памятник родному человеку, который имеет свой символизм. На его изготовление ушло около полугода.

"Как мастер я намеренно не пытался притворяться Микеланджело, поскольку наши скифские скульптуры по стилю - это примитивизм. Главное в этой работе - символизм. Первое - это скифская баба как символ, основной абрис - казацкое лицо. Далее - кобза, потому что мы занимались музыкой, это одна из граней нашего творчества. Книга - как основной носитель портрета. Меч - копия со скифских рисунков. И восьмиугольная звезда - как символ принадлежности к украинской культуре. Надпись "Братья Капрановы" и даты жизни - это для понимания того, что я уже тоже завершил свой путь", - отметил писатель в интервью изданию OBOZ.UA.

Что известно о Дмитрии Капранове

Дмитрий Капранов вместе со своим братом-близнецом родились в городе Дубоссары (Молдова). Однако их детство прошло в Очакове Николаевской области. В конце 1990-х годов писатели выпустили сборник "Сказки Деда Панаса", а через несколько лет организовали издательство "Зеленый пес".

В феврале 2022-го года известные братья вступили в ряды полка "Азов". Их сыновья также мобилизовались в ВСУ после получения повесток. В 2024 году стало известно о смерти Дмитрия. Его не стало в возрасте 56 лет.

Напомним, ранее друг Дмитрия Капранова назвал причину его смерти.

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