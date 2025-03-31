Певица поделилась семейными кадрами по случаю особого праздника.

Известная украинская певица Вера Брежнева, которая много лет жила и работала в РФ, но сейчас оборвала связи со страной-агрессором, показала новые фото со своей старшей дочерью. Впервые за долгое время Соня Киперман появилась в соцсетях звездной мамы из-за особого праздника.

Редкими снимками с девушкой артистка поделилась в своем Instagram. Оказалось, что дочь знаменитости в воскресенье, 30 марта, отмечала свой день рождения. Ей исполнилось 24 года.

По случаю праздника Брежнева посвятила родному человеку пост в сети и адресовала ей наилучшие пожелания. Она отметила, что очень ценит и любит свою дочь, с которой уже много лет не живет вместе, поскольку девушка получает образование в США.

Видео дня

"24 года Соне Киперман! Самый счастливый день рождения! Бесконечная любовь!" - обратилась к Соне исполнительница.

К слову, Брежнева родила старшую дочь в отношениях с первым гражданским мужем Виталием Войченко. Однако в 2006 году певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана, который удочерил девочку и дал ей свою фамилию. Впоследствии у супругов родилась дочь Сара, которой сейчас 15 лет. Брак распался и Вера обручилась с продюсером Константином Меладзе. С ним она официально развелась в 2023-м. Младшая дочь артистки также живет отдельно от мамы. Она учится в Европе.

Напомним, ранее стало известно, что Вера Брежнева закрутила новый роман. Информацию распространил украинский блогер Богдан Беспалов, который также показал фото нового избранника знаменитости. Инсайдеры рассекретили, кто стал новым возлюбленным 43-летней звезды. Оказалось, что бойфренд певицы моложе ее.

Вас также могут заинтересовать новости: