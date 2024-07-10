Девушка показала, как зарабатывает на жизнь за границей.

Старшая дочь известной певицы Веры Брежневой рассказала, чем занимается США, где живет уже много лет. Соня Киперман уже даже начала зарабатывать себе на жизнь.

Девушка, которой недавно исполнилось 23 года, решила попробовать себя в роли фотомодели. Как известно, эта профессия довольно прибыльная. У Киперман уже было несколько профессиональных съемок, за которые она получала деньги. В частности, звездная дочь была фотомоделью в рекламной съемке одного из салонов красоты в Лос-Анджелесе.

На камеру Соня позировала в белом халате и показывала будущим клиентам, какие услуги доступны в салоне. На других фото девушка показалась с полотенцем на голове, в очках и с бокалом напитка в руках.

Видео дня

"Были небольшие съемки для салона красоты", - подписала фотографии Киперман.

В комментариях подписчики девушки уже успели отреагировать на новые снимки Сони. Они пророчат дочери Брежневой успешное будущее в модной индустрии: "Наша модель", "Соня, ты красавица", "Невероятная красота".

К слову, Брежнева родила Соню в отношениях с первым гражданским мужем Виталием Войченко. Однако в 2006 году певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. Мужчина удочерил девочку и дал ей свою фамилию. Впоследствии у супругов родилась дочь Сара, которой сейчас 14 лет. Брак распался и Вера обручилась с продюсером Константином Меладзе, с которым также разорвала отношения.

Напомним, ранее Соня Киперман обратилась к своему отцу в сети. Она поздравила родного человека с особым праздником.

Вас также могут заинтересовать новости: