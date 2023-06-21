"Возвращение" певца и анонс его интервью оценили не все пользователи.

Украинский артист Олег Винник, который впервые с начала полномасштабной войны РФ против нашей страны дал интервью, вызвал небывалые споры в сети. Полное видео с откровенными признаниями артиста еще не вышло, однако "шума" уже наделали тизеры и коротенькие отрывки, которые уже есть на YouTube и в Instagram.

Так, в интервью Винник заявил, что он больше всего сожалеет о том, что не вступил в ряды ВСУ и не пошел защищать Украину на фронте. Кроме этого, певец признал проблемы со здоровьем и отметил, что действительно лечится в Германии. Также Винник раскрыл тайну о своей личной жизни.

Все это получило неоднозначную реакцию. Комментаторы поделились на два "фронта". Первая часть пользователей отмечает, что не верит в "исповедь" Винника. Его называют "предателем", а также советуют артисту не возвращаться в Украину. Такие комментаторы пишут:

Видео дня

"Предатель проклятый и лжец, дезертир!"

"Боже, что за клоун? Говорит, сожалею только, что не с оружием. И как вовремя он заболел болезнью, что встречается только у 2% немцев. Просто в Германии никому не нужен, и надо как-то возвращаться на украинскую сцену, вот и начинает придумывать душещипательные истории"

"Ну да, жалеть он будет... Так в чем дело? Вали из своей Германии и хватай в руки оружие, трепач"

"Как только, что-то случается в Украине, как только нужна какая-то помощь, они срочно начинают болеть и уезжают туда, где лучше. А сюда приезжают, чтобы бабло заработать, а потратить там, где лучше, противно слушать их"

"Винник езжай туда, куда ты поехал, когда началась война. Ты бросил своих волчиц. Ты как медиа-персона ничего не сделал, засунул язык куда-то и весь год молчал. На мой взгляд, ты не имеешь права появляться на телевидении, потому что ты бросил свою страну в трудное время".

Впрочем, второй "фронт" комментаторов защищает Винника. Такие пользователи пишут, что очень ждали возвращения артиста. Они спорят с теми, кто пишет негативные комментарии, а также называют Винника "невинным ангелом". Также фанаты пишут:

"Ждем с нетерпением! Как же мы по вам соскучились"

"Как долго мы этого ждали, услышать из его уст как он, как дела, как здоровье, услышать голос. Ждем с нетерпением интервью. Наконец-то!"

"Если честно, уже и не надеялась снова услышать родной голос! До сих пор не могу поверить.. Слезы так и катятся из глаз, от счастья! Очень надеюсь очень скоро услышать и увидеть тебя на концерте!"

"Это хорошо, что Винник возвращается на сцену... Его песни и вокал дарят положительную энергетику, а многим это сейчас очень нужно... Вместе к победе!".

Примечательно, что положительные комментарии пишутся в основном с аккаунтов, которые выглядят новыми или созданных намеренно. Все они не имеют полноценных никнеймов и начинаются с "user...". Из-за этого в сети подозревают, что для "отбеливания" Винника в комментарии могли "нагнать ботов".

Полное интервью, как обещают его авторы, выйдет уже скоро. Вероятно, после этого мыслей о певце и его "возвращении" будет еще больше.

Болезнь Олега Винника - что известно

Певец ничего о себе не рассказывал с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Впрочем, в сети быстро появилась информация о том, что Винник находится в Германии, где проходит лечение. Впоследствии это подтвердила руководитель официального фан-клуба певца. Она также рассказала, что Винник не может стоять на сцене из-за своей болезни.

На фоне этого блогер Богдан Беспалов рассказывал, что певец мог исчезнуть из Украины, чтобы строить карьеру в Германии. Там он якобы уже запатентовал свое бренд-имя.

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