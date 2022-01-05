4 декабря Таюне отмечала свой день рождения.

Украинский певец Олег Винник не любит говорить о своей личной жизни. Известно, что у него есть жена и сын, но называть их имена он не спешит. Поэтому поклонникам приходится только догадываться об этом.

Так, уже несколько лет Виннику приписывают супружеские отношения с бэк-вокалисткой Таюне. Интересно и то, что только Таюне он поздравляет с днем рождения в своих социальных сетях.

Читайте также"Хороший опыт": украинская певица рассказала о сексе по дружбе"Цветущая Таюне, с днем рождения! Пусть твой голос звучит в унисон с сердцами миллионов людей, красота и молодость восхищают и вдохновляют, а жизненный путь будет светлым и счастливым", – поздравил Винник Таюне с 48-летием.

Напомним, ранее Олег Винник рассекретил болезнь, из-за которой отменил концерты. По словам артиста, во время болезни он целую неделю спал по 18 часов.

Вас также могут заинтересовать новости: