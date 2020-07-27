Вика из "НеАнгелов" показала лицо без макияжа
11:53, 27 июля 2020Звезды
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Девушка отправилась в отпуск.
Вика показала фото / instagram.com/vikanablack
Участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха опубликовала в Instagram новые фотографии.
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На одном из снимков девушка предстала в бежевом топе с пуговицами на груди и в бежевой юбке с ярким принтом. Стоит отметить, что Виктория поехала в отпуск на море. Поэтому на актуальных фото она позирует без макияжа.
"Глаза, в которых можно утонуть... душа, в которой хочется остаться жить. Таких, как ты не бывает", "Красивая внешне и душой", - написали фанаты.
Смеюха показала фото без макияжа / instagram.com/vikanablack
Как сообщал УНИАН, Виктория Смеюха из "НеАнгелов" засветила попу в бикини.
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