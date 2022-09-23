Виктория Руффо продолжает сниматься в сериалах.

Мексиканская актриса Виктория Руффо обрела популярность после выхода сериала "Просто Мария", который в 1989 году наделал шума. Женщины смотрели за игрой главных героев, не отрываясь от телеэкранов. Они переживали, сострадали и плакали вместе с главной героиней.

В основу сюжета легла история бедной девушки, которая переезжает в Мехико в поисках работы. Там она знакомиться с аристократом и даже рожает ему сына. Но под давлением родственников они вынуждены расстаться.

Проходят годы. Мария (Виктория Руффо) становится известным модельером. Ее сын знакомится с дочерью сестры того самого аристократа. Они влюбляются друг в друга, а затем и женятся.

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После того, как родственники девушки узнали о ее беременности, мама решается спровоцировать у нее преждевременные роды. Прямо в больнице она затеяла стрельбу. В это же время рядом с Марией оказывается ее старый знакомый, который уже давно добивался ее сердца. Узнав об этом, аристократ Хуан Карлос спешит к Марии, но попадает в автокатастрофу и умирает в больнице.

После этих роковых событий Мария теряет память. Но судьба таки еще испытает ее на прочность.

Именно благодаря этому сериалу Виктория Руффо стала одной из самых высокооплачиваемых актрис. Ей уже 60 лет. Известно, что на данный момент она успешно совмещает работу в театре и съемках в сериалах. Хотя у нее был творческий перерыв, когда она рожала близнецов - Викторию и Ануара.

Напомним, как изменилась главная героиня культового сериала "Рабыня Изаура" спустя 50 лет.

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