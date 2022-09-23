Как изменилась Виктория Руффо / коллаж из фото

Мексиканская актриса Виктория Руффо обрела популярность после выхода сериала "Просто Мария", который в 1989 году наделал шума. Женщины смотрели за игрой главных героев, не отрываясь от телеэкранов. Они переживали, сострадали и плакали вместе с главной героиней.

В основу сюжета легла история бедной девушки, которая переезжает в Мехико в поисках работы. Там она знакомиться с аристократом и даже рожает ему сына. Но под давлением родственников они вынуждены расстаться.

Проходят годы. Мария (Виктория Руффо) становится известным модельером. Ее сын знакомится с дочерью сестры того самого аристократа. Они влюбляются друг в друга, а затем и женятся.

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После того, как родственники девушки узнали о ее беременности, мама решается спровоцировать у нее преждевременные роды. Прямо в больнице она затеяла стрельбу. В это же время рядом с Марией оказывается ее старый знакомый, который уже давно добивался ее сердца. Узнав об этом, аристократ Хуан Карлос спешит к Марии, но попадает в автокатастрофу и умирает в больнице.

После этих роковых событий Мария теряет память. Но судьба таки еще испытает ее на прочность.

Как изменилась Виктория Руффо / коллаж из фото

Именно благодаря этому сериалу Виктория Руффо стала одной из самых высокооплачиваемых актрис. Ей уже 60 лет. Известно, что на данный момент она успешно совмещает работу в театре и съемках в сериалах. Хотя у нее был творческий перерыв, когда она рожала близнецов - Викторию и Ануара. 

Напомним, как изменилась главная героиня культового сериала "Рабыня Изаура" спустя 50 лет.

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