Военный появился на одном из выпусков нового сезона юмористического шоу.

Известный украинский комик, военный и участник команды "Загорецкая Людмила Степановна" Виктор Розовый вернулся в юмористическое шоу "Лига смеха", где он в свое время стал известным. После тяжелого ранения на фронте юморист впервые за долгое время показался на экранах украинцев.

Ранее Розовый был участником проекта и выступал с коллегами на сцене "Лиги смеха", однако сейчас его назначили на более важную должность. Он стал редактором шоу и теперь помогает командам готовиться к выступлениям на публике.

Во время последнего выпуска проекта его ведущие - звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой и волонтер Денис Христов - со сцены объявили о возвращении Виктора в "Лигу смеха". Присутствующие на концерте поддержали украинского защитника громкими овациями и стоя поздравили новоиспеченного редактора.

В своем Instagram Розовый также поделился первыми кадрами со съемок, на которых показался в колесном кресле. После осколочного ранения знаменитость проходит реабилитацию и уже делает первые успехи на пути к восстановлению, однако самостоятельно передвигаться он пока не может. Также юморист опубликовал кадр со своей женой Ольгой, которая проходит трудный путь вместе с любимым.

До этого Виктор рассказывал, что возвращение к работе в "Лиге смеха" положительно повлияет на его восстановление. Кроме того, военный хочет чувствовать себя полезным.

Напомним, ранее Виктор Розовый ответил, сможет ли ходить после ранения и как долго продлится реабилитация. Юморист рассказал о своих планах на будущее.

Вас также могут заинтересовать новости: