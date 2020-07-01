Названа причина смерти известного актера Виктора Проскурина

О дате прощания с артистом пока не сообщили.

На 69-м году жизни умер советский и российский актер Виктор Проскурин. Жена звезды Ирина Хонда назвала причину его смерти.

"Он умер от обструкции легких, не связанной с COVID-19, хотя уже появилась где-то в СМИ такая информация", — заявила она в комментарии РБК.

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Супруга актера также отметила, что пока не может точно сказать, когда и где будет проходить церемония прощания с артистом.

Виктор Проскурин стал широко известен после исполнения ролей Гены Ляпишева в фильме "Большая перемена" и капитана погранвойск КГБ СССР Блинова в кинофильме "Выйти замуж за капитана".

Также он известен своим участием в фильмах "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о смерти актера Иэна Холма, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец".

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