Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"
15:18, 19 июня 2020Звезды
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Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.
Иэн Холм скончался на 89 году жизни / кадр из фильма
В Лондоне умер актёр Иэн Холм на 89 году жизни. Он известен своей ролью Бильбо Бэггинса во "Властелине колец".
Об этом сообщает The Guardian.
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Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.
"С глубоким сожалением сообщаем, что актер сэр Иэн Холм ушел из жизни этим утром в возрасте 88 лет. Он скончался в больнице, в окружении семьи и врачей. Обаятельный, добрый и очень талантливый. Нам будет его не хватать", - сообщил агент актера.
Напомним, что в трилогии "Хоббит" роль Бильбо сыграл другой актер - Мартин Фримен.
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