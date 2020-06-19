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Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"

15:18, 19 июня 2020
Звезды
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Иэн Холм скончался на 89 году жизни / кадр из фильма

Об этом сообщает The Guardian.

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Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.

"С глубоким сожалением сообщаем, что актер сэр Иэн Холм ушел из жизни этим утром в возрасте 88 лет. Он скончался в больнице, в окружении семьи и врачей. Обаятельный, добрый и очень талантливый. Нам будет его не хватать", - сообщил агент актера. 

Напомним, что в трилогии "Хоббит" роль Бильбо сыграл другой актер - Мартин Фримен.

Как сообщал УНИАН, вчера в США умер сын Никиты Хрущева.

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Теги: #актер#Хоббит#Властелин колец