Пара вместе уже пять лет.

Молодая жена украинского певца Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова опубликовала в Instagram трогательный пост.

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Сегодня пара празднует пять лет со дня знакомства. Они познакомились на концерте артиста в Николаеве. На годовщину Екатерина решила подарить супругу капкейки с их фотографиями.

"Нам 5 лет. Я, как и прежде, люблю тебя с таким трепетом. Когда ты на гастролях я плохо сплю, а когда уезжаешь по делам считаю каждую минуту. И это правда. Спасибо за все, любимый", - написала она.

Интересно, что ровно пять лет назад на концерте в Николаеве девушка подарила артисту букет роз и оставила записку.

"Было написано, что я решила не ждать концерт в Киеве и приехала в Николаев, хотя у меня на тот момент были куплены уже билеты на концерт в Киеве. Но тот концерт был в феврале, а я приехала в ноябре. И еще было написано, что я его поклонница с ранних лет и спасибо, что он есть", - рассказала Репяхова.

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Автор: Диана Могилевич