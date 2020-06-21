Мы ждём перемен! Сегодня день рождения Виктора Цоя: биография и лучшие песни

Сегодня, 21 июня, лидеру группы «Кино» Виктору Цою исполнилось бы 58 лет. 15 августа 1990 года в музыкант погиб в автокатастрофе, ему было всего 28.

Цой произвел революцию в советской рок-музыке, стал кумиром миллионов современников, и до сих пор остается популярным среди как молодежи, так и старшего поколения. Ему было всего 28, когда его не стало, но его песни продолжают петь люди, родившиеся уже после его гибели.

Цой пел «кто живет по законам иным и кому умирать молодым», и не догадывался, что эта песня станет пророческой для него самого. Он пел "мы ждем перемен", но сам перемен так и не дождался - умер незадолго до развала Советского Союза. Но своими песнями он эти перемены приблизил.

УНИАН решил напомнить биографию и лучшие песни легендарного музыканта.

Биография Виктора Цоя: кратко

Виктор Цой родился в Ленинграде в семье учителя и инженера и был единственным ребенком. Учился он средне и сменил три школы — учителя не видели в нем особенных талантов.

Потом он стал проявлять способности к рисованию и даже поступил в художественное училище, но вскоре был отчислен и ушел работать на завод, а затем отучился в ПТУ на резчика по дереву.

Тогда же он создал группу «Кино» и вступил в Ленинградский рок-клуб. Последовали концерты, участие в фестивале, общение с ленинградской рок-тусовкой, знакомство с будущей женой Марианной, родившей ему сына.

Друзья вспоминали, что Цой был легким, романтичным, неформальным — что, впрочем, было модно среди его современников. Разница лишь была в том, что творчество Виктора Цоя было настоящим и стоящим, а не профанацией или спекуляцией на модных темах. А еще Цой был очень скромен.

Одно из последних интервью Виктора Цоя

Альбом «Это не любовь», вышедший в 1985 году, принес Цою настоящую популярность и известность, а тексты — цитировались молодежью. А венцом его творчества считается альбом «Звезда по имени Солнце».

Смерть Виктора Цоя

В июне 1990 года Виктор Цой отыграл последний концерт в Москве, а спустя почти два месяца он ехал на своем Москвиче по трассе в Латвии, где находился на отдыхе, когда врезался в автобус. Смерть Виктора Цоя наступила мгновенно. После изучения обстоятельств того, как погиб Цой, экспертами было сделано заключение о причине смерти — Виктор заснул за рулем от переутомления, что и вызвало столкновение.

Новый альбом группы «Кино», записанный в Юрмале, был сведен музыкантами группы и выпущен только после смерти Цоя под названием «Черный альбом».

Цой снялся в нескольких фильмах, самые известные из которых - "Асса" и "Игла".

Лучшие песни Виктора Цоя и группы Кино

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