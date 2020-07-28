Вика из "НеАнгелов" показала стройную фигуру в бикини

Певица отдыхает на море.

Участница группы "НеАнгелы" Вика Смеюха опубликовала в Instagram фотографии с отпуска.

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На снимке девушка предстала в раздельном разноцветном купальнике. Также вместе с Викой позировала и чайка.

"Она как будто знала, что я ее жду! Ну не равнодушны чайки ко мне, сама того не подозревала, до встречи с этими очаровательными созданиями в такой близости", - написала Вика.

Стоит отметить, что фанаты оценили фото певицы и сделали ей много комплиментов.

"На Вас всегда приятно смотреть", "У вас фигура просто мечта", "Клюв чайки один в один тон вашего купальника", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Вика Смеюха из "НеАнгелов" удивила подписчиков фото с ребенком.

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