Вика из "НеАнгелов" показала стройную фигуру в бикини
18:19, 28 июля 2020Звезды
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Певица отдыхает на море.
Вика показала фото / instagram.com/vikanablack
Участница группы "НеАнгелы" Вика Смеюха опубликовала в Instagram фотографии с отпуска.
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На снимке девушка предстала в раздельном разноцветном купальнике. Также вместе с Викой позировала и чайка.
"Она как будто знала, что я ее жду! Ну не равнодушны чайки ко мне, сама того не подозревала, до встречи с этими очаровательными созданиями в такой близости", - написала Вика.
Стоит отметить, что фанаты оценили фото певицы и сделали ей много комплиментов.
"На Вас всегда приятно смотреть", "У вас фигура просто мечта", "Клюв чайки один в один тон вашего купальника", - написали фанаты.
Вика показала фото / instagram.com/vikanablack
Как сообщал УНИАН, Вика Смеюха из "НеАнгелов" удивила подписчиков фото с ребенком.
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