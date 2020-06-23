Вика Смеюха из "НеАнгелов" удивила подписчиков фото с ребенком

Певица опубликовала фото с ребенком в коляске.

Участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха опубликовала в Instagram фотографию, где она позирует в откровенном наряде и с ребенком в коляске.

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Смеюха надела черный кроп-топ и черные полупрозрачные штаны, которые подчеркивают ее стройные ноги. А дополнили образ белые босоножки на каблуке.

"Уверенными шагами иду к материнству", - написала Смеюха.

Подписчики одобрили модный "лук" певицы. При этом они отметили, что ребенок пока боится Вику.

"Викусик, ну фигурка твоя очень секасная", "Пока ребенок боится", "Молодец! Вперёд и с песней", "Безумно идет", "Ребенок в шоке", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Вика из "НеАнгелов" показала округлившийся живот.

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