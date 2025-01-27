Знаменитость рассказала, как ее едва не изнасиловали в 18-летнем возрасте.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, что стала жертвой сексуального насилия в начале своей звездной карьеры. Знаменитость рассказала о домогательствах режиссера и как спаслась от изнасилования.

Страшной историей звезда поделилась в своем Instagram. По ее словам, инцидент произошел, когда ей было всего 18 лет. Тогда Мария получала образование в университете и параллельно устроилась работать администратором на один из телеканалов.

Продюсер обратил внимание на внешность девушки и выбрал для нее другую должность - ведущей. Правда, такое решение не оценил режиссер канала. Он, как пишет блогерша, постоянно травил ее.

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"Режиссеру того шоу вся эта идея сильно не нравится, он демонстрирует выразительное несогласие с решением продюсера, и для меня начинается ад на репетициях и эфирах: демонстративный игнор с его стороны или, наоборот, страшные выкрики при всех на площадке - такое почти брезгливое отношение ко мне, девочке, которая совершенно не понимает за что? Поэтому с какого-то момента единственным моим стремлением во время пребывания в съемочном процессе было его не раздражать, чтобы избежать очередного публичного унижения", - отметила звезда.

Ефросинина рассказала, что после этого мужчина всячески пытался остаться с ней наедине и проявлял знаки внимания, мол, чтобы поделиться своим опытом. Со временем все переросло в то, что режиссер начал приставать к ведущей и намекать на нечто большее между ними, чем просто общение.

Наконец, однажды он пытался переспать с девушкой, когда она сама была против этого. В тот момент Мария чувствовала себя ужасно. Она говорит, что ей было очень противно и неприятно и решила убежать, чтобы остановить домогательства мужчины.

"А потом он стал подстраивать наши внезапные пребывания наедине - дополнительная читка сценария "чтобы я не позорила шоу", репетиция по сценам, речи и мастерству. Так он начал меня трогать. И однажды взял за шею и впился в мои губы своим мерзким вонючим от сигарет ртом, пробивая мои сжатые зубы своим длинным шершавым языком... Параллельно пытаясь залезть мне под трусики своими сохнущими пальцами... Хотелось блевать. Я убежала", - вспомнила знаменитость.

Долгие годы блогерша скрывала от публики эту историю. Сейчас она решила придать огласке эту ситуацию, чтобы, в первую очередь, поддержать женщин, которые переживали подобное и показать им, что они такие не одни. А еще одной причиной стал скандал в КНУ имени Карпенко-Карого. Как известно, преподавателя университета Андрея Белоуса обвинили в домогательствах.

Напомним, ранее автора "Американских богов" и "Песочного человека" Нила Геймана обвинили в изнасиловании женщин. Сам писатель все обвинения отвергает и заявляет, что половые контакты произошли по согласию обеих сторон.

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